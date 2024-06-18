Долгушина Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина Екатерина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1889

Дочь: Долгушина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович

Петроково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
15/15 рождение/ крестины Метрическая книга по Муромскому уезду в 1898 году, ГАВО
Рождение ребёнка
1902

Сын: Долгушин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Долгушин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович

Петроково, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Долгушина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Долгушин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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