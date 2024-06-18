Долгушина Екатерина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1889
Дочь: Долгушина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович
15/15 рождение/ крестины Метрическая книга по Муромскому уезду в 1898 году, ГАВО
Рождение ребёнка
1902
Сын: Долгушин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Долгушин Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгушина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Долгушин Яков Маркович
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно