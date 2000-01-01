Сандуляк (Тодеренчук) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сандуляк Григорий Петрович
с. Малиновка Новоселицкого района Черновицкой области Украинской ССР
Бракосочетание
До 1952
Смерть
Неизвестно