Батаногов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатаногов Иван

Батаногов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Батаногов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Батаногов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Батаногов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батаногов Иван

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close