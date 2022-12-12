Батаногов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Батаногов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батаногов Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тимохина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область