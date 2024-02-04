Хамидуллин Хатим Сабитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Хатим Сабитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Сабит Исхакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карима Хатимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия Хатимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагима Хатимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фанира Хатимовна

Мать ребёнка: не указана

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