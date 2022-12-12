Афонькина (Вараксина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1926
Дочь: Абразе Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: Ларионова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
10.10.1935
Сын: Афонькин Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1936
Дочь: Мягкова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
Неизвестно