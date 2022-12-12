Афонькина (Вараксина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькина (Вараксина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1926

Дочь: Абразе Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: Ларионова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1935

Сын: Афонькин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1936

Дочь: Мягкова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Афонькин Сергей Андреевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонькин Сергей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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