Лодыгина Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1955
Отец: Шемякин Николай
Мать: Шемякина Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодыгин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Лодыгин Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодыгин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Лодыгин Николай Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1985
Дочь: Леготина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Лодыгин Николай Александрович