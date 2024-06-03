Лодыгина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1955

Отец: Шемякин Николай

Мать: Шемякина Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодыгин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Лодыгин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодыгин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Лодыгин Николай Александрович

Рождение ребёнка
04.05.1985

Дочь: Леготина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Лодыгин Николай Александрович

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