Протасов Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасов Николай Константинович

Протасов Николай Константинович

avatar

Место рождения

с. Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния (ныне - Плавский район, Московская область)

Дата рождения

1867

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния (ныне - Плавский район, Московская область)
Место жительства
Неизвестно
Чаяновский район, Южно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Тульская губерния
Смерть
1937
Лисья балка, г. Чимкент, Южно-Казахстанская область (ныне - Шымкент, Казахстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close