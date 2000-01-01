Протасов Николай Константинович
Место рожденияс. Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния (ныне - Плавский район, Московская область)
Дата рождения1867
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ивановское, Крапивенский уезд, Тульская губерния (ныне - Плавский район, Московская область)
Место жительства
Неизвестно
Чаяновский район, Южно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Тульская губерния
Смерть
1937
Лисья балка, г. Чимкент, Южно-Казахстанская область (ныне - Шымкент, Казахстан)