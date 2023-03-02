Фомина (Дружкова) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.02.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружков Петр Демьянович
Рождение ребёнка
09.02.1930
Отец ребёнка: Фомин Иван Федорович
Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
01.10.1931
Отец ребёнка: Фомин Иван Федорович
Село Островное, Мишкинский район
Место жительства
Неизвестно
Г. Коркино, Челябинской обл.
Проживала по ул. Цвиллинга приблизительно с 1955 по 1969 гг
Место жительства
Неизвестно
Г. Херсон, Украина
Проживала примерно с 1970 по 1989 гг
Смерть
17.02.1989