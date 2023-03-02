Фомина (Дружкова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Дружкова) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружков Петр Демьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1930

Сын: Фомин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Федорович

Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
01.10.1931

Сын: Фомин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Федорович

Село Островное, Мишкинский район
Место жительства
Неизвестно
Г. Коркино, Челябинской обл.
Проживала по ул. Цвиллинга приблизительно с 1955 по 1969 гг
Место жительства
Неизвестно
Г. Херсон, Украина
Проживала примерно с 1970 по 1989 гг
Смерть
17.02.1989
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