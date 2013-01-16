Максимычев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимычев Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2009

Дочь: Максимычева Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Максимычева Дина Владимировна

Бракосочетание
16.01.2013

Жена: Максимычева Дина Владимировна

Рождение ребёнка
16.09.2013

Сын: Максимычев Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Максимычева Дина Владимировна

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