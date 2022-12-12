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Торопов Симон Ефимович

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Место рождения

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

10.05.1824 ст.

Дата смерти

25.09.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1824 ст.

Отец: Торопов Ефим Васильевич

Мать: не указана

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1855 ст.

Сын: Торопов Ефрем Симонович

Мать ребёнка: Неверова Прасковья Дмитриевна

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.

Сын: Торопов Василий Симонович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1857 ст.

Сын: Торопов Григорий Симонович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1858

Сын: Торопов Трофим Симонович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Торопов Порфирий Симонович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1872

Дочь: Торопова Анна Симоновна

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Смерть
25.09.1892 ст.
Торопова, Ишимский округ, Тобольская губерния
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