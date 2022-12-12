Торопов Симон Ефимович
Место рождения
Дата рождения10.05.1824 ст.
Дата смерти25.09.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1824 ст.
Отец: Торопов Ефим Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1855 ст.
Мать ребёнка: Неверова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.
Сын: Торопов Василий Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1857 ст.
Сын: Торопов Григорий Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Торопов Порфирий Симонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1872
Дочь: Торопова Анна Симоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.09.1892 ст.