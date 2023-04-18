Попкова (Корягина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Корягина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957

Отец: Корягин Владимир Дмитриевич

Мать: Корягина Екатерина Александровна

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