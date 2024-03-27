(Хамятова) Фарюзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хамятова) Фарюзя

(Хамятова) Фарюзя

Место рождения

д.Медяна

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.04.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файзуханов Искандер

Смерть
16.04.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.