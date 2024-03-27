(Хамятова) Фарюзя
Место рожденияд.Медяна
Дата рождения1909
Дата смерти16.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файзуханов Искандер
Смерть
16.04.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно