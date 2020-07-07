Пожидаев Захар Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаев Захар Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2020

Отец: Пожидаев Максим Анатольевич

Мать: Пожидаева Елизавета Ивановна

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