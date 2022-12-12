Ткачева (Рябова) Параскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Рябова) Параскева Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Муж: Ткачев Стефан Яковлевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Ткачев Стефан Яковлевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Феодора Стефанова

Отец ребёнка: Ткачев Стефан Яковлевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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