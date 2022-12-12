Ткачева (Рябова) Параскева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Ткачев Стефан Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Феодора Стефанова
Отец ребёнка: Ткачев Стефан Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно