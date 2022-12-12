(Войтишко) Зинаида Севастиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Войтишко) Зинаида Севастиановна

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Место рождения

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан

Дата рождения

30.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927

Отец: Войтишкин Севастиан Николаевич

Мать: Войтишко Мария

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
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Рождение ребёнка
25.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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