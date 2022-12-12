(Войтишко) Зинаида Севастиановна
Место рождения
Дата рождения30.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927
Отец: Войтишкин Севастиан Николаевич
Мать: Войтишко Мария
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
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Рождение ребёнка
25.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно