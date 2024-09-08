Морозов Василий Никитович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Никита Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Морозов Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: (Морозова) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно