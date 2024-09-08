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Морозов Василий Никитович

Место рождения

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Никита Иванович

Мать: не указана

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Морозов Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: (Морозова) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Ирина Ивановна

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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