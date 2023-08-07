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Леничева По Матери (Леничева) Александра Капитоновна
Леничева По Матери (Леничева) Александра Капитоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Леничева) Ефросинья Ефимовна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать:
Ефросинья Ефимовна
Смерть
Неизвестно
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