Васильева Евдокия Тимофеевна
Место рожденияРоссия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Дата рождения10.02.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871 ст.
Отец: Васильев Тимофей Васильевич
Мать: не указана
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Панов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Смерть
Неизвестно