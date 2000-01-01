Васильева Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая

Дата рождения

10.02.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871 ст.

Отец: Васильев Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Высокая
Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Панов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Смерть
Неизвестно
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