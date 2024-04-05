Kołtun (Biały) Jolanta 26.11.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kołtun (Biały) Jolanta

Место рождения

Janowice Wielkie

Дата рождения

26.11.1959

Пол

Женский

Отец

Около 1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

1982 г.р.
1993 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1959

Отец: Biały Wacław

Мать: Biały (Celt) Zofia

Janowice Wielkie
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kołtun Zbigniew

Рождение ребёнка
27.03.1982

Дочь: (Kołtun) Sylwia

Отец ребёнка: Kołtun Zbigniew

Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
07.01.1993

Дочь: (Kołtun) Alicja

Отец ребёнка: Kołtun Zbigniew

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