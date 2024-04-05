Kołtun (Biały) Jolanta
Место рожденияJanowice Wielkie
Дата рождения26.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1959
Отец: Biały Wacław
Мать: Biały (Celt) Zofia
Janowice Wielkie
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kołtun Zbigniew
Рождение ребёнка
27.03.1982
Дочь: (Kołtun) Sylwia
Отец ребёнка: Kołtun Zbigniew
Janowice Wielkie
Рождение ребёнка
07.01.1993
Дочь: (Kołtun) Alicja
Отец ребёнка: Kołtun Zbigniew