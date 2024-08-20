Ермоленко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Михайловна

Рождение ребёнка
23.09.1944

Дочь: (Ермоленко) Алла Александровна

Мать ребёнка: Лукерья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

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