Ермоленко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1944
Дочь: (Ермоленко) Алла Александровна
Мать ребёнка: Лукерья Михайловна
Смерть
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край