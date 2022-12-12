Шульгин Иван Петрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения15.11.1794
Дата смерти12.05.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1794 по 1810
Костромская губерния
Место жительства
С 1810 по 1869
Смерть
12.05.1869