Шульгин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Иван Петрович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

15.11.1794

Дата смерти

12.05.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1794 по 1810
Костромская губерния
Место жительства
С 1810 по 1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.05.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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