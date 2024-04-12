Бастрыкин Федул Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкин Федул Игнатьевич

Бастрыкин Федул Игнатьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Бастрыкин Игнатий Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Варвара Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пелагея Федуловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Ерофеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Наум Федулович

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Ерофеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросинья Федуловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Ерофеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бастрыкин Алексей Федулович

Мать ребёнка: Бастрыкина Пелагея Ерофеевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Пелагея Ерофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close