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Рожков Геннадий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?

Отец: Рожков Федор Максимович

Мать: Улюшева Дарья Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1974

Дочь: Рожкова Вероника Геннадьевна

Мать ребёнка: Рожкова Галина Семеновна

Рождение ребёнка
15.02.1982

Дочь: Корнилова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Рожкова Галина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Галина Семеновна

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