Рожков Геннадий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
10.08.?
Отец: Рожков Федор Максимович
Мать: Улюшева Дарья Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1974
Дочь: Рожкова Вероника Геннадьевна
Мать ребёнка: Рожкова Галина Семеновна
Рождение ребёнка
15.02.1982
Дочь: Корнилова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Рожкова Галина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Галина Семеновна