Горюшкин Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903
Отец: Горюшкин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1935
Дочь: Сагитова (Горюшкина) Алиса Андреевна
Мать ребёнка: Горюшкина (Чернобровкина) Евдокия Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно