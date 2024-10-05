Горюшкин Андрей Сергеевич 28.08.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горюшкин Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903

Отец: Горюшкин Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюшкина (Чернобровкина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1935

Дочь: Сагитова (Горюшкина) Алиса Андреевна

Мать ребёнка: Горюшкина (Чернобровкина) Евдокия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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