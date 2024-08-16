Афанасьев (Приёмный Сын) Яков Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев (Приёмный Сын) Яков Артемьевич

Место рождения

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Афанасьев Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Наталья Григорьевна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Афанасьева) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Григорьевна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1852 ст.

Сын: Афанасьев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Григорьевна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно
Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

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