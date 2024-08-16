Афанасьев (Приёмный Сын) Яков Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Афанасьев Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Афанасьева) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1852 ст.
Сын: Афанасьев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Григорьевна
Смерть
Неизвестно