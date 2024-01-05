Ржевский Василий
Место рожденияг. Дивное
Дата рождения1905
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ржевский Пётр
г. Дивное
Рождение ребёнка
10.02.1931
Сын: Ржевский Александр
Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1934
Сын: Ржевский Алексей
Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна
СССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ржевский Иван
Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Таисия
Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Полина
Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ржевская Мария Ивановна
Смерть
?.06.1942
Причина смерти: пропал без вести