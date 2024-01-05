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Ржевский Василий

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Место рождения

г. Дивное

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ржевский Пётр

Мать: не указана

г. Дивное
Рождение ребёнка
10.02.1931

Сын: Ржевский Александр

Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1934

Сын: Ржевский Алексей

Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна

СССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ржевский Иван

Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Таисия

Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Полина

Мать ребёнка: Ржевская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевская Мария Ивановна

Смерть
?.06.1942
Причина смерти: пропал без вести
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