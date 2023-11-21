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Кмить Григорий
Кмить Григорий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1909
Дата смерти
1923
Пол
Мужской
Отец
Кмить Василий
Мать
Паранька
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец:
Кмить Василий
Мать:
Паранька
Смерть
1923
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