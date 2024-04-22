- Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения06.09.1886 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886 ст.
Отец: - Прохор Афанасьевич
Мать: - Агафья Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-43м)
Крещение
07.09.1886 ст.
Крёстный отец: Дмитрий Фокич - крестьянский сын-собственник из д.Бухалдино Крёстная мать: Наталья Ивановна - крестьянская девица из д.Бухалдино
Восприемник
14.10.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.69-70 (Рождение №-66м) Крестный сын - Александр Ефимович из д.Бухалдино (племянник)
Смерть
После 1909 ст.