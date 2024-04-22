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- Иван Прохорович

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

06.09.1886 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

После 1849 г.р.

Мать

До 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1886 ст.

Отец: - Прохор Афанасьевич

Мать: - Агафья Ивановна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-43м)
Крещение
07.09.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Дмитрий Фокич - крестьянский сын-собственник из д.Бухалдино Крёстная мать: Наталья Ивановна - крестьянская девица из д.Бухалдино
Восприемник
14.10.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.69-70 (Рождение №-66м) Крестный сын - Александр Ефимович из д.Бухалдино (племянник)
Смерть
После 1909 ст.
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