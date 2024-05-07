Саночкина (Евдокимова) Татьяна Георгевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти2019
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Евдокимов Геогрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саночкина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Саночкин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Сергей
Отец ребёнка: Черненко ??
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черненко ??
Рождение ребёнка
06.02.1984
Дочь: Козлова (Саночкина) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Саночкин Владимир Григорьевич
Смерть
2019