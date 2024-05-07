Саночкина (Евдокимова) Татьяна Георгевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саночкина (Евдокимова) Татьяна Георгевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Евдокимов Геогрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саночкина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Саночкин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Сергей

Отец ребёнка: Черненко ??

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко ??

Рождение ребёнка
06.02.1984

Дочь: Козлова (Саночкина) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Саночкин Владимир Григорьевич

Смерть
2019

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