Монгуш Монгулек Седен-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Монгулек Седен-оолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1960

Дочь: Монгуш Роза Монгулековна

Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Айдан Монгулекович

Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монгуш Роман Монгулекович

Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монгуш Маргарита Монгулековна

Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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