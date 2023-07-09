Монгуш Монгулек Седен-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1960
Дочь: Монгуш Роза Монгулековна
Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Айдан Монгулекович
Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монгуш Роман Монгулекович
Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монгуш Маргарита Монгулековна
Мать ребёнка: Ооржак Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно