Никитин Тарас Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Александр Тарасович
Мать ребёнка: Никитина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Николай Тарасович
Мать ребёнка: Никитина Мария Павловна
Смерть
Неизвестно