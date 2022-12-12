Калужинова Гликерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Ушакова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Калужинов Тихон Терентьевич
Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Калужинов Александр Терентьевич
Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.07.1873 ст.
Дочь: Олимпиада Терентьевна
Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.05.1876 ст.
Сын: Калужинов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно