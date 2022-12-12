Калужинова Гликерия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Гликерия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Ушакова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Калужинов Тихон Терентьевич

Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Калужинов Александр Терентьевич

Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1873 ст.

Дочь: Олимпиада Терентьевна

Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.05.1876 ст.

Сын: Калужинов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Калужинов Терентий Леонтьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Терентий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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