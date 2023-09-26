Огарков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1898
Бракосочетание
07.02.1900
Фонд №173 Опись №16 Дело №1148 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Ново-Богдановка за 1900 г. https://ya.ru/archive/catalog/b0... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1901
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 г. https://ya.ru/archive/cata... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1902
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
Фонд №173Опись №16Дело №1474 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Михайловка (На Току) Ново-Богдановка, Александровка, Дмитриевской волости за ... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1907
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1697 (1907) приходы с Ново-Михайловка, церкви Покровского женского монастыря, Судьбодаровской, Никольской церковной школы, Нижний Гумбет, Ильинка, Успенка Восприемник... Показать все
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1875 (1910): с Дмитриевка, Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Судьбодаровка, Ново-Богдановка, Александровка Восприемники: Ладыгин Прокопий Титов, Перова Пелагея Давыдова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемник: Криволапова Е.В.
Рождение ребёнка
12.06.1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
ГБУ "ОГАОО" Фонд №173 Опись №16 Дело №2158 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (КосмоДамиановская церковь); Ново-Богдановка (Михаило-Архангельская ... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1918
Дочь: Огаркова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Дмитриевна
Фонд №173 Опись №16 Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая церковь – бр... Показать все
Смерть
Неизвестно