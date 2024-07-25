Алексей Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Волков Исай Елизарович
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Юлия Минеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Юлия Минеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Юлия Минеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна
Смерть
Неизвестно