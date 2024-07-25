Алексей Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Исаевич

Алексей Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Волков Исай Елизарович

Мать: Матрона

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Юлия Минеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Юлия Минеевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Юлия Минеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефремовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.