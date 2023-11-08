Милова (Смирнова) Мария Ивановна
Место рожденияКалужская обл. Масальский р-он, д. Бурмакино
Дата рождения1887
Дата смерти1974
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Смирнов Иван Константинович
Мать: Смирнова Матрона ?
Калужская обл. Масальский р-он, д. Бурмакино
Рождение ребёнка
19.06.1916
Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович
д.Павлово Калужской области
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Петухова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Орлова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
22.05.1922
Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович
д. Павлово Калужской области
Рождение ребёнка
31.01.1925
Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович
Павлово, Калужская область, Российская Федерация
Деревня Павлово/Козьмина приписана или к Церкви Святителей Афанасия и Кирилла в Поскони или к Церкви Успения Пресвятой Богородицы села Мосур
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Корчикова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович
Смерть
1974