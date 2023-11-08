Милова (Смирнова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Смирнова) Мария Ивановна

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Место рождения

Калужская обл. Масальский р-он, д. Бурмакино

Дата рождения

1887

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Смирнов Иван Константинович

Мать: Смирнова Матрона ?

Калужская обл. Масальский р-он, д. Бурмакино
Рождение ребёнка
19.06.1916

Сын: Милов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович

д.Павлово Калужской области
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Петухова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Орлова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович

Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Милов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович

д. Павлово Калужской области
Рождение ребёнка
31.01.1925

Сын: Милов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович

Павлово, Калужская область, Российская Федерация
Деревня Павлово/Козьмина приписана или к Церкви Святителей Афанасия и Кирилла в Поскони или к Церкви Успения Пресвятой Богородицы села Мосур
Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Корчикова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Милов Михаил Максимович

Смерть
1974
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