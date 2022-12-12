Челянова Степанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челянова Степанида Матвеевна

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Место рождения

Бедишево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бедишево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Медведева Колбасова Анна Андриановна

Отец ребёнка: Медведев Андриан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Андриан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Иван Андрианович

Отец ребёнка: Медведев Андриан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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