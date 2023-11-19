Коноплева Анна Асикритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева Анна Асикритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Константин Дамирович

Рождение ребёнка
25.01.1905

Сын: Коноплев Семен Константинович

Отец ребёнка: Коноплев Константин Дамирович

Репищи, Маловосновская воласть, Устюженский уезд
Смерть
Неизвестно

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