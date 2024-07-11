Горшков Сергей Александрович 13.04.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горшков Сергей Александрович

Место рождения

с.Красноборск, Архангельская область

Дата рождения

13.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красноборск, Архангельская область
Бракосочетание
21.10.1983

Жена: Константинова Елена Борисовна

г. Архангельск
Бракосочетание
21.10.1983

Жена: не указана

г. Архангельск
Рождение ребёнка
16.05.1984

Сын: Константинов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

г. Архангельск
Рождение ребёнка
16.05.1984

Сын: Константинов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Константинова Елена Борисовна

г. Архангельск
Рождение ребёнка
04.05.1989

Сын: Константинов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.05.1989

Сын: Константинов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Константинова Елена Борисовна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.06.1994

Дочь: Соболева (Константинова) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.06.1994

Дочь: Соболева (Константинова) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Константинова Елена Борисовна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

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