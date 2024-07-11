Горшков Сергей Александрович
Место рожденияс.Красноборск, Архангельская область
Дата рождения13.04.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Красноборск, Архангельская область
Бракосочетание
21.10.1983
г. Архангельск
Бракосочетание
21.10.1983
Жена: не указана
г. Архангельск
Рождение ребёнка
16.05.1984
Сын: Константинов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
г. Архангельск
Рождение ребёнка
16.05.1984
Сын: Константинов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Константинова Елена Борисовна
г. Архангельск
Рождение ребёнка
04.05.1989
Сын: Константинов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1989
Сын: Константинов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Константинова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
07.06.1994
Дочь: Соболева (Константинова) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1994
Дочь: Соболева (Константинова) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Константинова Елена Борисовна