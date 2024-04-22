Смиренников Максим Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1837
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1797
Сын: Смиренников Василий Максимович
Мать ребёнка: Бекряшева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Смиренников Степан Максимович
Мать ребёнка: Бекряшева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Акилина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Семен Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Алексеевна
Смерть
1837