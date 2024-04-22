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Смиренников Максим Игнатьевич

Место рождения

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Смиренников Игнатий Филиппович

Мать: Воронова Параскева Авксентьевна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Смиренников Василий Максимович

Мать ребёнка: Бекряшева Евдокия Ивановна

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Смиренников Степан Максимович

Мать ребёнка: Бекряшева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Акилина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Алексей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Семен Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Алексеевна

Смерть
1837
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