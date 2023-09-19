Чигинцева Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигинцева Юлия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чигинцев Юрий Михайлович

Мать: Чигинцева Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ????

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ????

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

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