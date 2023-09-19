Чигинцева Юлия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чигинцев Юрий Михайлович
Мать: Чигинцева Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ????
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ????
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин