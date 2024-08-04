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Соколов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Мария

Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: Фабиано (Соколова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Соколов Мария

Рождение ребёнка
1920

Сын: Соколов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соколов Мария

Смерть
1961

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