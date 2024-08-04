Соколов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколов Мария
Рождение ребёнка
29.01.1912
Дочь: Фабиано (Соколова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Соколов Мария
Рождение ребёнка
1920
Сын: Соколов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соколов Мария
Смерть
1961