Аникина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аникин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Осипов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Аникина) Ксения Лаврентьева
Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Осипов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Аникин Терентий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Осипов
Смерть
Неизвестно