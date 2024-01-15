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Аникина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Лаврентий Осипов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Аникин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Аникина) Ксения Лаврентьева

Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Осипов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Аникин Терентий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Аникин Лаврентий Осипов

Смерть
Неизвестно

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