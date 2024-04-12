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Киселев Стефан Александрович

Место рождения

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Киселев Александр

Мать: не указана

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Киселев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Наталья Диамидовна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Скобелева Параскева Стефановна

Мать ребёнка: Наталья Диамидовна

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Евфросиния Стефановна

Мать ребёнка: Наталья Диамидовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Наталья Диамидовна

Смерть
Неизвестно
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