Киселев Стефан Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Киселев Александр
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Киселев Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Наталья Диамидовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Скобелева Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Наталья Диамидовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Евфросиния Стефановна
Мать ребёнка: Наталья Диамидовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Наталья Диамидовна
Смерть
Неизвестно