Гаврилов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Гаврилов Федор Захарович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гаврилов Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гаврилов (рекрут С 1831) Иван Иванович
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья
Смерть
1826
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область