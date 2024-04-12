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Гаврилов Иван Федорович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гаврилов Федор Захарович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гаврилов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гаврилов Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гаврилов (рекрут С 1831) Иван Иванович

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1826
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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