Щербаков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лонница, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1952
Дочь: Суходольская Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1954
Дочь: Валайко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Зинаида Петровна
Лонница, Смоленская область