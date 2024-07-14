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Щербаков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Зинаида Петровна

Место жительства
Неизвестно
Лонница, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1952

Дочь: Суходольская Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1954

Дочь: Валайко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Зинаида Петровна

Лонница, Смоленская область

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