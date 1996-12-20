Чернега (Советова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернега (Советова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1958

Отец: Советов Николай Михайлович

Мать: Советова Анна Григорьевна

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