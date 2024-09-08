Федосеева Марья Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федосеев Стефан Михаилов
gwar.mil.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Феодор Степанов
Отец ребёнка: Федосеев Стефан Михаилов
Рождение ребёнка
09.01.1877
Отец ребёнка: Федосеев Стефан Михаилов
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Федосейкина) Мария Степанова
Отец ребёнка: Федосеев Стефан Михаилов
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Федосейкин Александр Степанов
Отец ребёнка: Федосеев Стефан Михаилов
ГАРО ф627 о278 д58
Смерть
Неизвестно