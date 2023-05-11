Грищук Аввакум Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Грищук Никифор Дмитриевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Тарасенко (Грищук) Татьяна Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Грищук) Акулина Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Поручитель
?.01.1885
по Елизавете Тарасовне Громовой
Рождение ребёнка
14.06.1885
Сын: Грищук Елисей Аввакумович
Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: (Грищук) Варвара Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Грищук) Дарья Аввакумовна
Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно