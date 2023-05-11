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Грищук Аввакум Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Грищук Никифор Дмитриевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Тарасенко (Грищук) Татьяна Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Грищук) Акулина Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Грищук Денис Аввакумович

Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Поручитель
?.01.1885
по Елизавете Тарасовне Громовой
Рождение ребёнка
14.06.1885

Сын: Грищук Елисей Аввакумович

Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: (Грищук) Варвара Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Грищук) Дарья Аввакумовна

Мать ребёнка: Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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