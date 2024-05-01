Дьяконова Матрона 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДьяконова Матрона

Дьяконова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Дьяконова) Зиновия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Дьяков Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Дьяконов Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Дьяков Варфоломей Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.