Котунова (Жамсоева) Алёна Баировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.2002
Сын: Котунов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Котунов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
10.02.2015
Сын: Котунов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Котунов Алексей Владимирович