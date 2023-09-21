Котунова (Жамсоева) Алёна Баировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котунова (Жамсоева) Алёна Баировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котунов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
16.04.2002

Сын: Котунов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Котунов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
10.02.2015

Сын: Котунов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Котунов Алексей Владимирович

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